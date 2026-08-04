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Общество

Трех петербуржцев отправили в колонию за похищение подростка

В Петербурге трех приятелей отправили в колонию за похищение подростка

В Петербурге вынесли приговор трем мужчинам, которые ради выкупа в полтора миллиона рублей напали на 16-летнего школьника, связали его хомутами и несколько часов насильно удерживали в страхе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, на подростка напали возле пункта выдачи заказов на улице Заречная. Один из злоумышленников схватил 16-летнего юношу за шею, нанес несколько ударов по голове и запихнул в «ВАЗ-21101». Руки и ноги юноши стянули пластиковыми хомутами, сопротивляться он не мог.

Похитители потребовали с несовершеннолетнего 1.5 млн рублей. Около четырех часов юношу возили по городу и области. Отец, находившийся в другом городе, перевел часть суммы, тогда преступники высадили школьника в Сестрорецке.

Злоумышленников удалось задержать. Выяснилось, что они выполняли задание неизвестного заказчика, 300 тысяч должны были остаться у них, а 1,2 миллиона уйти тому, кто нанял похитителей. Фигуранты полностью признали свою вину. Суд учел, что двое из них уже имели проблемы с законом, обвиняемым назначен 21 гол лишения свободы на троих. Личность заказчика преступления пока не установлена.

Ранее женщина похитила и расправилась с пятилетним сыном подруги из мести.

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