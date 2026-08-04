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Общество

В Подольске мужчина забил сожительницу куском стула

В Подмосковье мужчина поссорился с сожительницей и забил ее частью стула
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 35-летний местный житель обвиняется в нанесении тяжелых травм своей 39-летней сожительнице, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, обвиняемый вместе со своей возлюбленной распивал спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. Во время конфликта фигурант несколько раз ударил 39-летнюю потерпевшую частью стула по голове и телу, избитая не выжила.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. на время расследования мужчина заключен под стражу.

До этого в Кронштадте пьяная женщина вонзила нож в мужа из-за нехватки внимания. Сначала она попыталась скрыть преступление, соврав, что на мужа напал кто-то посторонний, но затем призналась в содеянном. На суде она раскаялась и рассказала, что выпила слишком много и разозлилась на супруга из-за того, что тот не уделял ей внимания и много играл в компьютер.

Ранее мужчина избил сожительницу за просьбу поставить будильник.

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