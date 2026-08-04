Онколог подчеркнул важность разработки прототипа вакцины против немелкоклеточного рака

Разработка отечественными специалистами прототипа вакцины против немелкоклеточного рака легкого стала важной и обнадеживающая новостью для российской и зарубежной онкологии. Об этом заявил вице-президент Общества врачей России, профессор, хирург-онколог высшей категории, доктор медицинских наук Эрик Праздников.

Он подчеркнул, что немелкоклеточный рак легкого является самой распространенной форма этого заболевания, а также одной из главных причин смертности от злокачественных опухолей.

«Поэтому каждый шаг к созданию новых эффективных методов лечения имеет огромное значение. Важно понимать, что речь идет не о профилактической прививке, а о персонализированной терапевтической вакцине, которая помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки», — заявил Праздников.

По его мнению, такой подход открыл новые возможности лечения. Особенно эффективным он назвал сочетание вакцины с хирургией, лекарственной терапией и лучевым лечением.

«Как врач-онколог, считаю особенно важным, что российская наука уверенно развивается в направлении персонализированной медицины. Уже сегодня отечественные специалисты получили серьезные результаты при разработке мРНК-вакцин для лечения меланомы. А создание аналогичной технологии для рака легкого –закономерный и перспективный этап развития медицины. Каждый такой успех – это еще один шанс сохранить здоровье и жизнь тысячам наших граждан», — сказал он.

Праздников отметил и необходимость сохранять профессиональную осторожность. Он считает, что любая новая технология должна пройти полный цикл доклинических и клинических исследований. Также технология должна подтвердить безопасность и эффективность, прежде чем станет частью повседневной медицинской практики.