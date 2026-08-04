Врач предупредила, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку

Врач Алтунина: диета из курицы и гречки приводит к дефициту жиров и витаминов

Диета, состоящая только из гречки и куриной грудки, уже много лет остается популярной среди людей, которые хотят быстро похудеть. Однако если придерживаться такого рациона в течение месяца, это может нанести здоровью вред. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина.

Как отметила специалист, на первый взгляд подобное питание кажется полезным: гречка считается источником сложных углеводов и клетчатки, а курица — качественного белка. Тем не менее такой рацион имеет серьезные недостатки.

«Главная проблема монодиет — выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах. Ни гречка, ни куриная грудка не способны обеспечить весь необходимый набор питательных веществ», — объяснила Алтунина.

По ее словам, в первую очередь при таком рационе не хватает полезных жиров, в том числе омега-3 жирных кислот.

«Они необходимы для нормальной работы нервной системы, головного мозга, сердца, а также участвуют в синтезе ряда гормонов. При длительном дефиците жиров могут ухудшаться состояние кожи и волос, нарушаться усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K», — предупредила эндокринолог.

Кроме того, врач указала на недостаток овощей, фруктов и ягод. Именно они являются основными источниками витамина С, фолиевой кислоты, калия, антиоксидантов и многих других биологически активных веществ. Также разнообразная растительная пища поддерживает нормальный состав кишечной микрофлоры, что играет важную роль в работе иммунной системы и пищеварения.

Алтунина добавила, что, несмотря на содержание клетчатки в гречке, ее недостаточно для полноценного питания, что может привести к нарушениям работы кишечника, а также негативно сказаться на разнообразии кишечной микробиоты.

«Не стоит забывать и о психологической стороне вопроса. Очень строгие ограничения редко удается соблюдать долго. После месяца однообразного питания многие люди возвращаются к привычному рациону, нередко переедают и быстро набирают потерянный вес. В результате возникает эффект «качелей», когда периоды жестких диет сменяются срывами», — пояснила врач.

Она также подчеркнула, что быстрое снижение массы тела не всегда означает уменьшение жировой ткани. При недостаточно сбалансированном питании и отсутствии силовых нагрузок организм может терять часть мышечной массы. Это неблагоприятно сказывается на обмене веществ и затрудняет поддержание результата.

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