В США арестовали курьершу, в доме которой жили 100 украденных с улицы кошек

В США арестовали курьершу, укравшую около 100 кошек, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, 77-летнюю Гейл Джустино арестовали 20 июля после того, как в ее доме обнаружили около сотни кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях. По словам следователей, температура внутри здания без работающего кондиционера превышала 40 градусов, а полы были покрыты толстым слоем экскрементов. Некоторым кошкам пришлось освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они снова смогли ходить.

По данным шерифа, с 2014 года хозяйка дома десятки раз привлекалась к ответственности за нарушение правил содержания животных. Несмотря на это, ситуация только ухудшалась. Женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий.

При этом в полиции отметили, что американка искренне считала, что помогает животным, однако ее действия привели к их страданиям. Правоохранители также надеются, что она получит необходимую психиатрическую помощь.

Сотрудники приюта рассказали, что многие спасенные кошки находились в тяжелом психологическом состоянии и практически не реагировали на людей. Однако спустя несколько дней они начали проявлять интерес к окружающим, мяукать и искать внимание.

Некоторые питомцы уже вернулись к своим настоящим владельцам. Так, жительница Флориды Линь Нгуен спустя семь месяцев воссоединилась со своим котом Пэтчи, которого безуспешно искала с начала года. Остальные животные, чьи хозяева не найдутся, после реабилитации будут переданы в новые семьи.

Ранее женщину, пытавшуюся спасти кошку, раздавила собственная машина.