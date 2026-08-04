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Общество

В Санкт-Петербурге пройдет официальная вечеринка «Пикника Афиши»

В Санкт-Петербурге дадут старт обратному отсчету до «Пикника Афиши»
Гастропекарня «Текстура»

На Измайловском бульваре в Санкт-Петербурге 6 августа пройдет официальная вечеринка «Пикника Афиши», на которой дадут финальный старт обратному отсчету до фестиваля, сообщает пресс-служба «Афиши».

Вечеринка пройдет в гастропекарне «Текстура» на территории апарт-отеля Well.

В музыкальной программе вечеринки примут участие резиденты и друзья фестиваля, среди которых Антон Мо и Синдикрошка, Диджей Круг, Инер и Оюна, а также «Сетлерс».

Напомним, в этом году на фестивале впервые будет представлена электронная сцена. Также на территории фестиваля для посетителей будут работать шесть фудкортов с разными кухнями. Фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

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