Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В России вновь выберут «Отца года»

В России выберут лучшего отца
PintoArt/Shutterstock/FOTODOM

Прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года – 2026» стартовал в России. Мероприятие проходит во второй раз и призвано показать роль отцов в воспитании детей и семейной жизни, сообщили организаторы.

Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут о том, как отец проводит время с детьми: играет, обучает, занимается общими увлечениями или открывает вместе с ними что-то новое.

Видео необходимо опубликовать на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #отецгода2026 и заполнить анкету в официальном сообществе конкурса.

Прием заявок на конкурс продлится до 13 сентября 2026 года. С 24 сентября по 5 октября состоятся народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой определят пять финалистов.

Победителя конкурса выберут дети: 13 октября они оценят видеоролики финалистов и определят обладателя титула «Отец года» в 2026 году.

Итоги конкурса подведут в День отца, который в этом году отмечается 18 октября.

Победитель, как сообщается, получит почетное звание «Отец года», а также главный приз. Кроме того, партнеры конкурса вручат награды героям лучших видеороликов в специальных номинациях.

В прошлом сезоне участие в конкурсе приняли более 980 семей, а к народному голосованию присоединились свыше 25 тыс. человек. Семь партнеров конкурса отметили более 30 отцов призами.

Титул «Отец года – 2025» получил многодетный отец из Челябинской области Максим Костандов.

Конкурс проводится при поддержке национального проекта «Семья».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!