В России вновь выберут «Отца года»

Прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года – 2026» стартовал в России. Мероприятие проходит во второй раз и призвано показать роль отцов в воспитании детей и семейной жизни, сообщили организаторы.

Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут о том, как отец проводит время с детьми: играет, обучает, занимается общими увлечениями или открывает вместе с ними что-то новое.

Видео необходимо опубликовать на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #отецгода2026 и заполнить анкету в официальном сообществе конкурса.

Прием заявок на конкурс продлится до 13 сентября 2026 года. С 24 сентября по 5 октября состоятся народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой определят пять финалистов.

Победителя конкурса выберут дети: 13 октября они оценят видеоролики финалистов и определят обладателя титула «Отец года» в 2026 году.

Итоги конкурса подведут в День отца, который в этом году отмечается 18 октября.

Победитель, как сообщается, получит почетное звание «Отец года», а также главный приз. Кроме того, партнеры конкурса вручат награды героям лучших видеороликов в специальных номинациях.

В прошлом сезоне участие в конкурсе приняли более 980 семей, а к народному голосованию присоединились свыше 25 тыс. человек. Семь партнеров конкурса отметили более 30 отцов призами.

Титул «Отец года – 2025» получил многодетный отец из Челябинской области Максим Костандов.

Конкурс проводится при поддержке национального проекта «Семья».