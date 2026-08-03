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Общество

Голый «индеец» с палкой бегал по двору в Новосибирске

В Новосибирске голый мужчина с палкой бегал по двору и попал на видео

В Ленинском районе Новосибирска голый мужчина разгуливал по двору, вооружившись палкой и напугал местных жителей. Видео променада горожанина публикует Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в микрорайоне Чистая слобода, местные жители сняли на видео абсолютно голого мужчину, который бегал по двору с палкой, изображая индейца. Все происходило около детской площадки, где в этот момент находились дети и их родители.

«Мужчина 40 лет, что ты исполняешь? Что ты вышел-то голый?» — поинтересовался за кадром автор видео.

Обратились ли очевидцы в полицию и к медикам, неизвестно.

До этого в Набережных Челнах полуголый мужчина в трусах разгромил несколько машин и пытался вломиться в магазин. Как установили правоохранители, сначала злоумышленник пытался вломиться в магазин, затем начал прыгать по машинам, в завершении перфоманса он повредил дверь в квартиру одного из жильцов дома

Ранее уфимец без трусов крушил машины и попал на видео.

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