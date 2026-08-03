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Общество

В Сбере рассказали, как генеративный ИИ меняет российский рынок труда

Спрос на GenAI-навыки в России вырос в 5 раз за два года
Shutterstock

Спрос на Gen-AI-навыки вырос в 5 раз за последние два года, следует из результатов исследования Сбера в преддверии Восточного экономического форума.

В исследовании отметили, что за 10 лет безработица снизилась до исторического минимума – 2,1%. По данным исследования, на рынке труда наблюдается структурная перестройка. Теперь спрос работодателей начал смещаться от привычных навыков к GenAI-компетенциям.

Исследование показало, что ИИ создает новые профессиональные роли, среди которых AI-тренер, разработчик AI-агентов, LLMOps-инженер и другие. Также чаще всего работодатели предпочитают российские модели, а рынок труда смещается к аугментированным вакансиям.

Главный вывод исследования – на сегодняшнем рынке труда ИИ – это не только сокращение рутинных задач, но и появление новых профессий, изменение требований к кандидатам и перераспределение спроса в пользу усиливающих человека ролей.

«Внедрение ИИ позволяет смягчить кадровый дефицит за счет роста производительности и перераспределения трудовых ресурсов. По нашим оценкам, этот процесс уже отражается в структуре спроса: ускоряется поляризация спроса на специалистов в зависимости от потенциала автоматизации их ролей с помощью ИИ», — отметил руководитель центра макроэкономических исследований Сбера Александр Исаков.

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