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Общество

Серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Российский серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет
Telegram-канал ПАО «ОАК»

Российский самолет МС-21, целиком состоящий из отечественных систем, выполнил первый полет. Об этом сообщили в Минпромторге, передает РИА Новости.

Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода. Он находился в воздухе 83 минуты на высоте до 6 тыс. м и скорости до 600 км/час.

Летчик-испытатель Роман Таскаев заявил, что воздушное судно выполнило поставленную перед ним задачу.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил, что МС-21 выполнил около половины необходимых летных испытаний. Затем стартуют поставки серийных машин. Иркутский авиационный завод подтвердил готовность изготовить первую партию из 18 самолетов.

В июле стало известно, что в России начали разработку укороченной версии отечественного самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») с увеличенной дальностью полета.

Ранее Мишустин сообщил, что авиакомпаниям РФ предоставят льготные кредиты на закупку МС-21.

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