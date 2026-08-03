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Общество

«Чемпионат» раскрыл загадку персонажа Пети Хитрюка

«Чемпионат» и «Союзмультфильм» представили спецвыпуск мультсериала «Чемпионы»
«Союзмультфильм»

Спортивный портал «Чемпионат» и киностудия «Союзмультфильм» представили специальный выпуск мультсериала «Чемпионы» под названием «Оля на поле. Зуб Хитрюка», сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В спецвыпуске любимица зрителей Оля Горошкина попробовала себя в роли специального корреспондента «Чемпионата». Она спрашивает у игрока команды «Красный Метеор» Пети Хитрюка о том, как он потерял свой зуб.

Новая серия доступна на ресурсах «Союзмультфильма» в «ВК Видео» и на YouTube.

Напомним, первый сезон мультсериала вышел в декабре 2024 года при поддержке Министерства культуры РФ. Героев проекта озвучивают знаменитые российские актеры, музыкальные исполнители и телеведущие, среди которых Дмитрий Губерниев, Евгений Чебатков, Юлианна Караулова и другие.

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