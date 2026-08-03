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Общество

В Барнауле рыбак нашел пропавшую женщину в кустах на болоте

РИА Новости: в Барнауле нашли живой пропавшую женщину
Wojmac/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае пропавшую женщину нашли раздетой на болоте, ее случайно обнаружил местный рыбак. Об этом сообщает РИА Новости.

39-летняя женщина пропала в Барнауле неделю назад, ее дочь рассказала, что с 28 июля мать перестала выходить на связь после того, как сожитель жестоко избил ее. Девушка написала заявление в полицию.

По данным «Катунь 24», пропавшую случайно нашел местный рыбак, мужчина обнаружил женщину в болоте без одежды, нес на себе около пяти километров и вызвал полицию. У потерпевшей пропала сумка с документами, она помнит, как неизвестный напал на нее и сбросил в заросли. В региональном МВД обстоятельства произошедшего комментировать отказались.

До этого в Иркутской области нашли пенсионерку, заблудившуюся при сборе ягод в лесу. 88-летняя жительница деревни Ключи отправилась собирать клубнику, но потеряла ориентиры и заблудилась.

Ранее в Подмосковье нашли живой пропавшую школьницу.

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