В «Единой России» заявили о большом вкладе десантников в успехи СВО

Десантники вывозят на своих плечах тяжелейшую боевую задачу, заявил член генсовета партии «Единая Россия», Герой России Евгений Поддубный.

«Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях», — сказал он.

Поддубный отметил, что он также успел на финальную часть разгрома противника в Курском приграничье.

«Почти все наши крупные успехи в этой войне связаны с десантниками. Многие наши умелые командующие – это выходцы из ВДВ. Десантники часто являются каркасом других родов. На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причем не только на войне, но и на гражданке», — подчеркнул он.

Напомним, ежегодно в России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск.