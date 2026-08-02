Пьяный мужчина из ревности избил бывшую жену табуретом

В Твери пьяный мужчина напал на бывшую жену с табуретом

Житель Тверской области может получить два года колонии за избиение бывшей жены табуреткой. Об этом сообщает УМВД области.

40-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что бывший муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта из-за ревности запустил в нее табуреткой, попав в голову. Врачи квалифицировали травмы как легкий вред здоровью.

Подозреваемого задержали, мужчина признался, что во время ссоры не смог сдержать эмоций. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Перми ревнивый муж набросился на жену с ножом прямо в магазине. Нападавшего остановили очевидцы, среди которых оказался сотрудник полиции, находившийся в этот день не при исполнении. Пострадавшую госпитализировали, а ее супруга задержали.

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