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Общество

Подросток с инвалидностью пропал в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти пропал подросток с инвалидностью
Lizaarat.org

В Кировском районе волонтеры ищут подростка с инвалидностью по слуху, который пропал 1 августа. Об этом сообщает 78.ru.

13-летний школьник пропал в деревне Горы, при каких обстоятельствах мальчик исчез, не сообщается. Известно, что подросток имеет инвалидность по слуху и носит слуховые аппараты. Предположительно, мальчик уехал кататься на велосипеде.

В момент пропажи он был одет в оранжевую футболку, голубые шорты, белые кроксы и разноцветную бандану. Поисками несовершеннолетнего занимается поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

До этого в Прикамье пятилетний мальчик ушел из дома, пока отец был в магазине, и заблудился. Мужчина утром оставил спящего сына под присмотром старшего брата, а сам ненадолго вышел в магазин. Ребенок проснулся и пошел искать папу, он прошел значительное расстояние и добрался до центральной части Кудымкара, но в итоге заблудился. После установления всех обстоятельств полицейские передали ребенка отцу.

Ранее 11-летний мальчик пропал после прыжка с моста в реку в Башкирии.

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