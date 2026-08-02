Подросток пропал на реке Хилок в Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии спасатели ищут 17-летнего юношу, который ушел под воду на реке Хилок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным издания «Газета РБ», молодой человек пропал возле парома. На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательной службы. Специалисты обследуют акваторию реки и береговую линию. Пока поиски не принесли результатов.

До этого калининградец дважды спас 17-летнюю девушку, которая едва не утонула в карьере. Он заметил в водоеме темный силуэт и вытащил девушку на берег. Однако спустя примерно 20 минут пострадавшая снова направилась к воде. Тогда мужчина вновь заметил ее у кромки карьера, крикнул людям рядом и вместе с женщиной на сапборде удержал девушку, не дав ей зайти глубже.

Ранее отдыхающие спасли тонувшего 12-летнего мальчика на пляже в Воронеже.