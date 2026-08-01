В Турции задержали террориста, готовившего покушение на Эрдогана

Сотрудники турецких спецслужб задержали последнего из группы террористов, готовивших покушение на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что задержанного зовут Буркай Каратепе, его поймали в городе Афьонкарахисар на западе Турции. По информации МВД, террорист был членом запрещенной в Турции группировки ФЕТО. Мужчину разыскивали 10 лет.

Турецкий телеканал TRT Haber напомнил, что до этого спецслужбы задержали 36 человек из числа бывших военных, которые готовили покушение президента страны в Мармарисе в июле 2016 года. Последний задержанный оказался пилотом вертолета.

Как рассказал бывший бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, отвечавший за вопросы кибербезопасности Минобороны Турции, первоначально покушение на главу государства планировалось во время военных учений. Однако после того как спецслужбы выявили ряд подозрительных обстоятельств, участие Эрдогана в мероприятии было отменено.

Еще одна попытка покушения, как утверждает отставной генерал, была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года во время госпереворота. Она не удалась, поскольку Эрдоган заранее покинул отель в курортном Мармарисе. Кроме того, по словам Бююкбаша, ФЕТО также рассматривала возможность нападения на турецкого лидера на борту самолета иностранной авиакомпании.

Во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции не выжило 253 человека, еще 2,2 тыс. получили ранения. После подавления мятежа турецкие власти провели масштабные кадровые чистки в государственных структурах, в результате которых были уволены более 100 тысяч человек.

Ранее Эрдоган рассказал об отношении Турции к террористам.