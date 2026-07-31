В Твери мужчина принял соседа за вора и обстрелял его из рогатки

В Твери мужчина выстрелил из рогатки в соседа и стал фигурантом уголовного дела

42-летний житель Твери задержан за стрельбу из рогатки в соседа. Об этом сообщает УМВД области.

Мужчина с третьего этажа дома выстрелил пластмассовыми шариками в соседа, который стоял возле подъезда. Ему показалось, что тот хочет похитить чужой велосипед, хотя на самом деле потерпевший просто подвинул транспортное средство.

Пластиковая пуля вонзилась в тело мужчины, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили повреждения как легкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Рогатка изъята, стрелок находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого петербуржец впал в кому после того, как сосед по коммуналке избил его табуретом. 35-летний работник склада выпивал с 57-летним соседом и в какой-то момент между ними возник конфликт. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое.

Ранее томич забил соседа из-за проигрыша в карты.