Россиянка забралась в чужую квартиру по строительным лесам и стащила телевизор

В Кирове полицейские задержали женщину, которая вынесла из чужой квартиры телевизор, забравшись через балкон по строительным лесам. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратился 23-летний местный житель, у которого из квартиры пропал телевизор стоимостью 12 тысяч рублей. В краже заподозрили 35-летнюю кировчанку, выяснилось, что женщина поднялась по строительным лесам на второй этаж, зашла в квартиру через открытую балконную дверь и вынесла телевизор.

Добычу злоумышленница почти сразу сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила. Возбужден уголовное дело о краже, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре поймали банду воров-альпинистов. Злоумышленники подбирали дома премиум-класса, где они искали «слепые зоны» видеокамер и без уличного освещения. После один из них наблюдал за окружающей обстановкой, а двое других с верхних этажей с помощью альпинистской экипировки взламывали квартиры.

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