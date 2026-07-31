Мошенники заставили пенсионерку из Вологды отправиться в «турне» по трем городам

Жительница Вологды съездила в Иваново, Мытищи и Москву, чтобы передать курьерам почти три миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД области.

В середине июля в мессенджере с 67-летней пенсионеркой связалась бывшая коллега и предупредила о предстоящем звонке от представителей правоохранительных органов. Вскоре женщине действительно позвонили якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что на ее имя незаконно оформлен кредит на три млн рублей, а деньги переведены на финансирование недружественного государства.

Для «обеспечения конфиденциальности» злоумышленники вынудили ее приобрести новый телефон, установить приложение с функцией демонстрации экрана и постоянно держать связь. По указанию кураторов пенсионерка обналичила два млн рублей и отправилась на такси в Иваново, поездку оплатили мошенники. Там она передала деньги курьеру по кодовому слову «Лето» и получила фиктивный документ о защищенной банковской ячейке.

На следующий день лжесотрудники ФСБ сообщили о новом кредите на 5 млн и потребовали занять деньги у знакомых. Собрав 950 тысяч рублей, женщина отправилась в Мытищи, где передала 550 тысяч, а затем в Москву, где отдала оставшиеся 400 тысяч.

Вернувшись в Вологду, она связалась с кураторами, но те признались, что обманывали ее все это время. Общий ущерб составил 2,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка вынесла 2 млн рублей из офиса отца в Петербурге и отдала мошенникам.