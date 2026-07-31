В Австралии обвинили Telegram в недостаточной реакции на террористический контент

У Telegram есть механизмы удаления экстремистского контента и блокировки каналов, но вопрос в скорости реакции, заявил член общественного совета при Минцифры России, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков, комментируя иск австралийского регулятора eSafety против Telegram.

«Неправильно говорить, что Telegram вообще ничего не делает. Вопрос скорее в скорости реакции, прозрачности и предвзятости к претензиям от конкретных юрисдикций», — сказал он.

Также член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) годами говорит об абсолютной независимости.

«Такой независимости в реальном мире не существует. Telegram может позволить себе демонстративно игнорировать одни государства во многом потому, что сам Дуров и инфраструктура его бизнеса находятся в юрисдикции, которая дает ему пространство для такого поведения», — сказал он.

Напомним, ранее Австралийский регулятор eSafety подал в Федеральный суд иск против Telegram, обвинив мессенджер в недостаточной борьбе с террористическим контентом. В ведомстве отметили, что 10 из 12 публикаций, на которые пользователи пожаловались в 2025 году, не были оперативно удалены.