Стало известно, как русскоязычные в Сирии живут после смены власти

Русскоязычные, проживающие в Сирии, после смены власти в стране перестали встречаться друг с другом и теперь только переписываются в социальных сетях. Об этом журналистам RTVI рассказала жительница Алеппо Лариса Якунина.

По словам женщины, она уже 15 лет владеет аптекой в крупнейшем городе Сирии. Россиянка во время учебы в медицинском вузе в Самаре познакомилась с сирийским курдом и впоследствии вышла за него замуж. Супружеская пара решила переехать в Арабскую Республику.

Якунина отметила, что сейчас русскоязычные общаются друг с другом в мессенджере. Люди стараются «не теряться», делятся своими проблемами и новостями, а также поздравляют с праздниками. Однако встречи никто не организует.

«Сидим дома, только переписываемся», — сообщила владелица аптеки.

Женщина уточнила, что они с близкими знакомыми лишь иногда собираются у кого-то в квартире.

Смена власти в Сирии произошла в декабре 2024 года. Как рассказали местные жители, спустя полтора года после свержения экс-президента Башара Асада жизнь в республике остается тяжелой. Многие остались без работы, некоторым приходится по-прежнему жить в лагерях для беженцев, поскольку снимать жилье в других местах очень дорого.

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