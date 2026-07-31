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Общество

Сбер открыл доступ к библиотеке для поиска ошибок в ответах нейросетей

Сбер опубликовал в открытом доступе библиотеку SIRIN
Shutterstock

Команда ученых центра практического ИИ Сбера открыла доступ к библиотеке SIRIN, предназначенную для поиска ошибок в ответах ИИ-агентов и языковых моделей, сообщает пресс-служба банка.

С помощью библиотеки разработчики могут сравнивать ответы, комбинировать и выбирать подходящий для их задач. Библиотека способна проверять не только весь ответ, но и отдельные фрагменты.

Как отметил старший управляющий директор, директор по AI-трансформации Сбера Сергей Рябов, Сбер обладает одной из сильнейших экспертиз на рынке.

«Для повышения надежности работы моделей мы представили библиотеку SIRIN, которая анализирует обоснованность их ответов. Этот подход уже показал свою эффективность внутри компании в сервисах для работы с клиентами», — сказал он.

Библиотека доступна на российской платформе GitVerse и на GitHub.

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