Юрист рассказал, как разделить семейную подписку при разводе

Общие аккаунты в соцсетях, игровые персонажи с дорогими скинами, подписки на стриминговые сервисы и криптовалютные кошельки также считаются совместно нажитым в браке имуществом и могут делиться при разводе. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков. Он отметил, что сейчас суды чаще всего решают не делить цифровую собственность, а обязывают одного из супругов выплатить денежную компенсацию за его стоимость.

«С одной стороны, это нематериальный объект, с другой — он может приносить доход, если речь идет о блоге с многотысячной аудиторией. Такие аккаунты — уже не просто средство общения, а полноценный бизнес, который по закону должен делиться. Однако на практике суды только начинают формировать подходы к таким спорам, и чаще всего сторонам предлагают не делить сам аккаунт, а выплачивать денежную компенсацию за его стоимость. При этом суды исходят из общей концепции заданной Верховным Судом РФ, что не нужно делить имущество на доли и части так как это создает огромный потенциал для дальнейших конфликтов при совместном долевом использовании», — сказал он.

Челноков отметил, что споры нередко возникают вокруг совместных подписок, когда один из партнеров меняет пароль, оставляя второго без накопленных годами плейлистов, списка фильмов и игровых достижений. По словам юриста, при разделе игровых активов суд может назначить экспертизу для оценки их стоимости.



«При разводе можно делить и ценные скины (внешний вид персонажей) в играх вроде Counter-Strike, которые на вторичном рынке стоят целые состояния. Российские суды в отдельных случаях уже учитывали стоимость таких виртуальных предметов и присуждали компенсацию, если они были куплены на общие деньги. Проблема лишь в том, чтобы доказать факт покупки и оценить эту волатильную цифровую валюту. Суды назначают в этих случаях судебно-бухгалтерские оценочные экспертизы, которые должны указать суду сколько реально на рынке стоит такое виртуальное имущество», — добавил он.



Эксперт уточнил, что криптовалюта в России признается имуществом, но механизм ее раздела фактически не прописан.

«В международной практике уже есть случаи, когда суды штрафовали супругов за сокрытие биткоинов при разводе. В РФ только с 1 сентября 2026 года вступит в силу закон об обращении крипты в России. Таким образом, при том, что крипта может стоить огромных денег, фактически крайне сложно доказать сам факт ее существования, владение ей одним из супругов, а также объективно оценить ее реальную рыночную стоимость. Даже если суд присудит разделить ее между бывшими супругами, не понятно кому направлять решение на принудительное исполнение, так как крипта по своей природе децентрализована и зачастую не имеет таких центров компетенции, которые смогли бы исполнить решение суда и арестовать, и разделить ее между бывшими», — заключил он.

Ранее сообщалось, что скины, игры и аккаунты теперь могут переходить по наследству в Китае.