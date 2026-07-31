В «Единой России» предложили создать ресурс для помощи народным производителям ВПК

Партия «Единая Россия» поможет создать площадку для представителей народного ВПК, руководителей малых и волонтерских производств, чтобы проработать конкретные решения для реальных запросов производителей, заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.

«Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела», — сказал он.

Он добавил, что небольшие производства и волонтерские мастерские помогают обеспечивать подразделения на передовой.

«Представители небольших производств и волонтерских мастерских готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов. Необходимо создать единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ», — сказал он.

По мнению Головина, малые производства могут стать точками появления оригинальных разработок.