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Общество

В Нидерландах из кафе при музее украли стулья на 2 млн рублей

L1 Nieuws: из кафе при музее в Маастрихте украли 88 дизайнерских стульев
Oliver Berg/Global Look Press

Неизвестные украли несколько десятков стульев с террасы кафе Ipanema, работающего при художественном музее Боннефантен в городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов. Об этом в ходе интервью для L1 Nieuws рассказал менеджер заведения общественного питания Фреке Йостен.

По данным журналистов, воры пробрались на террасу кафе рано утром 27 июля.

«На записи с нашей камеры видно, как несколько воров совершенно спокойно складывают все 88 стульев и несколько раз спокойно ходят взад-вперед», — сообщил Йостен.

Менеджер подчеркнул, что украденные стулья — дизайнерские, их общая стоимость составляет не менее €21500 (почти 2 млн рублей). Мебель была привязана железными тросами, а за обстановкой на террасе следили камеры видеонаблюдения. Йостен обратил внимание, что между музеем Боннефантен и расположенным рядом зданием правительства провинции установлены порядка 25 камер. Несмотря на это, злоумышленникам удалось совершить преступление.

«Хуже всего то, что террасу только что отремонтировали», — пожаловался менеджер кафе.

В материале уточняется, что неизвестные вместе со стульями забрали контейнер для мусора. Сотрудникам заведения пришлось расставить на террасе стулья, предоставленные кейтеринговой компанией. В противном случае Ipanema не смогла бы и дальше принимать гостей.

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