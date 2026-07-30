Производитель пианино с Чебурашкой раскрыл, что говорит игрушка — «Ты где» или «Это не я»

В социальных сетях разгорелся спор из-за детского пианино с Чебурашкой — мнение пользователей соцсетей разделилось из-за фразы персонажа. Одни слышат: «Ты где?», другие — «Это не я». Представитель компании «Умка», которая производит игрушку, поставил точку в споре в беседе с «Газетой.Ru».

«Раскрываем секрет: Чебурашка говорит «Ты где!» Игрушка запрограммирована так, что, если ребенок не играет с ней 15 секунд, она голосом Чебурашки зовет малыша: «Ты где?», приглашая снова окунуться в игру», — сообщили в «Умке».

Мнения разошлись из-за разности аудиального восприятия, считают в компании.

«Все дело в особенностях аудиального восприятия и работе слуховой системы (в том числе ее центральных отделов в мозге). Кстати, похожий эффект когда-то обсуждали в соцсетях — в ролике про слова «коронавирус» и «Корнелиус», — заключили там.

Большинство читателей «Газеты.Ru» в соцсетях услышали оба варианта произношения по очереди, следует из результатов опроса. Лишь 24% слышат фразу: «Это не я». Всего в опросе приняли участие 1350 читателей.

Как рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог Михаил Лебедев, разница в восприятии происходит из-за изменения темпа воспроизведения видео. При ускорении мозг слышит «Ты где?» в то время, как при обычной скорости — «Это не я!» По словам эксперта, этот эффект описывается Байесовской теорией перцепции, рассказал ученый. Мозг не имеет прямого доступа к «реальному миру» и получает лишь сенсорные сигналы. С их помощью мозг постоянно строит гипотезы о том, что именно он воспринимает, и обновляет их на основе новых сенсорных данных.

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