Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Производитель пианино с Чебурашкой раскрыл, что говорит игрушка — «Ты где» или «Это не я»

Производитель пианино с Чебурашкой «Умка»: персонаж говорит фразу «Ты где»
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В социальных сетях разгорелся спор из-за детского пианино с Чебурашкой — мнение пользователей соцсетей разделилось из-за фразы персонажа. Одни слышат: «Ты где?», другие — «Это не я». Представитель компании «Умка», которая производит игрушку, поставил точку в споре в беседе с «Газетой.Ru».

«Раскрываем секрет: Чебурашка говорит «Ты где!» Игрушка запрограммирована так, что, если ребенок не играет с ней 15 секунд, она голосом Чебурашки зовет малыша: «Ты где?», приглашая снова окунуться в игру», — сообщили в «Умке».

Мнения разошлись из-за разности аудиального восприятия, считают в компании.

«Все дело в особенностях аудиального восприятия и работе слуховой системы (в том числе ее центральных отделов в мозге). Кстати, похожий эффект когда-то обсуждали в соцсетях — в ролике про слова «коронавирус» и «Корнелиус», — заключили там.

Большинство читателей «Газеты.Ru» в соцсетях услышали оба варианта произношения по очереди, следует из результатов опроса. Лишь 24% слышат фразу: «Это не я». Всего в опросе приняли участие 1350 читателей.

Как рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог Михаил Лебедев, разница в восприятии происходит из-за изменения темпа воспроизведения видео. При ускорении мозг слышит «Ты где?» в то время, как при обычной скорости — «Это не я!» По словам эксперта, этот эффект описывается Байесовской теорией перцепции, рассказал ученый. Мозг не имеет прямого доступа к «реальному миру» и получает лишь сенсорные сигналы. С их помощью мозг постоянно строит гипотезы о том, что именно он воспринимает, и обновляет их на основе новых сенсорных данных.

Ранее психолог назвала время суток в июле, когда мозг работает лучше.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!