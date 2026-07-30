Три четверти российских педагогов начинают учебный год уставшими

Каждый четвертый сотрудник школы не может полностью отключиться от работы ни на одну неделю за все лето. Даже во время официального отпуска 98,3% работников школ приходится выполнять рабочие задачи, а 76,8% к началу нового учебного года не успевают полноценно восстановиться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Актион Образование» (входит в группу Актион). С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Только 1,7% опрошенных заявили, что никогда не занимаются рабочими вопросами во время отпуска. Почти 40% возвращаются к ним несколько раз за отпуск, 27,8% — несколько раз в неделю, а 18,6% — практически ежедневно. Еще 12,2% подключаются только в действительно срочных случаях.

При этом 25,8% работников школ не могут назвать ни одной полной недели летом, когда им удается совсем не заниматься школой. Еще 28,4% полностью отключаются от работы лишь на одну-две недели, 27,5% — на три-четыре недели. Отдохнуть от школьных дел пять недель и более могут только 18,2% респондентов.

После завершения уроков работа в школах не останавливается. Чаще всего сотрудники школ готовятся к новому учебному году — этот вариант отметили 284 из 345 респондентов, или 82,3%. Еще 76,2% составляют программы, планы и учебные материалы, 67% закрывают отчетность и документы за прошедший год, а 57,1% занимаются экзаменами, пересдачами и проверкой работ.

Почти половина опрошенных летом готовит или ремонтирует кабинет — 47,5%, продолжает общаться с родителями и участвовать в рабочих чатах — 46,4%. Еще 42,9% проходят обучение, курсы или аттестацию, а 31% работают в пришкольном лагере. Лишь пять человек, или 1,4% участников, заявили, что летом вообще не выполняют рабочих задач.

Почти половина работников школ подрабатывает или думает об этом. Помимо школьной нагрузки, 46,9% респондентов берут дополнительную работу или рассматривают такую возможность. Для 15,9% подработка необходима, поскольку без нее семейному бюджету не хватает денег. Еще 12,2% подрабатывают, чтобы увеличить доход, 7,2% берут разовые заказы, а 11,6% пока только рассматривают такую возможность Не подрабатывают летом 53% опрошенных.

Отдохнувшими к сентябрю возвращаются менее 5%. Только 1,7% сотрудников школ заявили, что к началу учебного года возвращаются отдохнувшими и полными сил. Еще 2,9% выбрали вариант «скорее да».

При этом 26,4% начинают новый учебный год уже уставшими, 25,8% восстанавливаются лишь частично, а 24,6% считают, что скорее не успевают отдохнуть. Еще у 18,6% результат зависит от конкретного года.

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