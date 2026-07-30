Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Три четверти российских педагогов начинают учебный год уставшими

Подавляющее большинство педагогов работают в отпуске и не успевают отдохнуть
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый сотрудник школы не может полностью отключиться от работы ни на одну неделю за все лето. Даже во время официального отпуска 98,3% работников школ приходится выполнять рабочие задачи, а 76,8% к началу нового учебного года не успевают полноценно восстановиться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Актион Образование» (входит в группу Актион). С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Только 1,7% опрошенных заявили, что никогда не занимаются рабочими вопросами во время отпуска. Почти 40% возвращаются к ним несколько раз за отпуск, 27,8% — несколько раз в неделю, а 18,6% — практически ежедневно. Еще 12,2% подключаются только в действительно срочных случаях.

При этом 25,8% работников школ не могут назвать ни одной полной недели летом, когда им удается совсем не заниматься школой. Еще 28,4% полностью отключаются от работы лишь на одну-две недели, 27,5% — на три-четыре недели. Отдохнуть от школьных дел пять недель и более могут только 18,2% респондентов.

После завершения уроков работа в школах не останавливается. Чаще всего сотрудники школ готовятся к новому учебному году — этот вариант отметили 284 из 345 респондентов, или 82,3%. Еще 76,2% составляют программы, планы и учебные материалы, 67% закрывают отчетность и документы за прошедший год, а 57,1% занимаются экзаменами, пересдачами и проверкой работ.

Почти половина опрошенных летом готовит или ремонтирует кабинет — 47,5%, продолжает общаться с родителями и участвовать в рабочих чатах — 46,4%. Еще 42,9% проходят обучение, курсы или аттестацию, а 31% работают в пришкольном лагере. Лишь пять человек, или 1,4% участников, заявили, что летом вообще не выполняют рабочих задач.

Почти половина работников школ подрабатывает или думает об этом. Помимо школьной нагрузки, 46,9% респондентов берут дополнительную работу или рассматривают такую возможность. Для 15,9% подработка необходима, поскольку без нее семейному бюджету не хватает денег. Еще 12,2% подрабатывают, чтобы увеличить доход, 7,2% берут разовые заказы, а 11,6% пока только рассматривают такую возможность Не подрабатывают летом 53% опрошенных.

Отдохнувшими к сентябрю возвращаются менее 5%. Только 1,7% сотрудников школ заявили, что к началу учебного года возвращаются отдохнувшими и полными сил. Еще 2,9% выбрали вариант «скорее да».

При этом 26,4% начинают новый учебный год уже уставшими, 25,8% восстанавливаются лишь частично, а 24,6% считают, что скорее не успевают отдохнуть. Еще у 18,6% результат зависит от конкретного года.

Ранее родителям объяснили, в чем разница между гимназией и школой и что лучше.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!