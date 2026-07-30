Фигуранту дела о подрыве машины офицера МО в Москве уменьшили срок заключения

Апелляционный военный суд уменьшил до 24,5 года лишения свободы приговор Евгению Серебрякову, в 2024 году подорвавшему автомобиль офицера министерства обороны РФ в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Семенцова.

«Инстанция снизила наказание на полгода <...>, убрали один квалифицирующий признак», — рассказал юрист.

Ожидается, что сторона защиты продолжит обжаловать приговор. По словам Семенцова, кассационная жалоба уже подана.

В июле 2024 года на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрею Торгашову. Два человека получили травмы. По данным министерства внутренних дел, исполнитель установил взрывное устройство под днище машины и дистанционно его активировал. Злоумышленник уехал в Турцию, но там его задержали и экстрадировали в РФ. Под стражей оказался Евгений Серебряков, которого обвинили в незаконном обороте оружия и покушении.

На суде прокурор требовал назначить фигуранту наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии. В ноябре 2025 года мужчину осудили на 25 лет.

Ранее Серебряков рассказал, почему пошел на преступление.