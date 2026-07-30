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Общество

В Дагестане подросток получил ожоги из-за упавшей опоры ЛЭП

СК РФ: подросток из Дагестана пострадал при контакте с оборванным проводом ЛЭП
Vladimir Baranov/Global Look Press

Подросток пострадал в результате контакта с оборванным проводом линии электропередачи (ЛЭП) в Курахском районе Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК РФ по республике.

Инцидент произошел вечером 29 июля в селе Хпюк.

«В результате просадки грунта, вызванной продолжительными дождями, произошло падение опоры высоковольтной линии электропередачи. Проходившая рядом 13-летняя девочка получила ожоги второй степени кисти руки и обеих стоп в результате контакта с оборванным проводом», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего была начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В том числе сотрудникам предстоит выяснить, кто именно отвечал за содержание ЛЭП. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавили в пресс-службе.

Ранее в республике Алтай не спасли ребенка, дотронувшегося до оголенного электропровода.

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