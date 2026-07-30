Россиянам объяснили, как действовать при подозрительном диалоге на сайте знакомств

Если при общении на сайте знакомств или в социальной сети появились подозрения, что собеседник пытается вовлечь в мошенническую схему, важно действовать сразу, а не ждать просьбы о переводе денег. Об этом в беседе с РИАМО предупредила адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратиться в службу поддержки платформы. Перед отправкой жалобы следует сохранить скриншоты переписки и профиля пользователя, после чего направить обращение с просьбой заблокировать указанный аккаунт, поскольку его действия похожи на мошеннические.

Адвокат подчеркнула, что также можно обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции. Сообщение о возможной мошеннической схеме не считается нарушением, поскольку гражданин сообщает о потенциальной угрозе. Согласно ст. 144–145 УПК РФ, органы внутренних дел должны принимать и проверять сообщения не только о совершенных, но и о готовящихся преступлениях.

«В заявлении укажите, что в ходе переписки у вас возникли обоснованные подозрения, что вас пытаются вовлечь в мошенническую схему, и попросите провести проверку. Приложите всю переписку в виде скриншотов, имя и ссылку на профиль, другие известные вам данные о собеседнике», — объяснила эксперт.

Она добавила, что заявление следует подавать в двух экземплярах и требовать отметку о его принятии. Только в таком случае обращение будет официально зарегистрировано.

До этого стало известно, что мошенники начали предлагать одиноким россиянам вкладывать деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Злоумышленники под видом одиночек находят жертв через социальные сети или сайты знакомств. После установления виртуальных отношений они предлагают участие в несуществующем инвестиционном проекте. Когда жертва теряет деньги, аферисты переходят к следующей части сценария и убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка.

Ранее в России предложили блокировать сайты с продажей сим-боксов.