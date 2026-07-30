Петербуржец пытался вскрыть сейф в квартире возлюбленной по указанию мошенников

ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На севере Петербурга росгвардейцы задержали мужчину с кувалдой и шлифовальной машинкой, который пытался вскрыть сейф в чужой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожную кнопку в многоэтажке по улице Веденеева нахал консьерж, который ночью услышал удары кувалдой и звук работающей шлифовальной машинки. Росгвардейцы, прибывшие на вызов нашли на месте 22-летнего мужчину, который при их появлении попытался сбежать.

Выяснилось, что он не проживает в квартире, а инструменты использовал для вскрытия сейфа. Собственников дома не было, они отдыхали за границей. Ключи от квартиры правонарушитель забрал из кустов возле дома, где их спрятала 20-летняя дочь хозяев. По предварительной информации, девушка и молодой человек находились под влиянием мошенников. Обоих доставили в отдел полиции.

До этого в Подмосковье подросток отдал мошенникам 75 млн. рублей из родительского сейфа.

Ранее красноярская пенсионерка отправила мошенникам накопления в банке с вареньем.