Пропавшую девушку из Екатеринбурга, нашли живой в 300 км от дома

Е1: екатеринбурженку, пропавшую после общения с мошенниками, нашли в Перми

21-летнюю жительницу Екатирнбурга, пропавшую три дня назад, нашли живой в соседнем городе. Об этом сообщает Е1.

Девушка пропала 27 июля. Родные считают, что она попала под влияние мошенников и ушла из дома с деньгами и украшениями. Почти сразу родителям стали звонить аферисты и угрожать.

Неизвестные обещали родителям «вернуть дочь по кускам» и прислали сгенерированное ИИ фото с заклеенным пластырем ртом. Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли девушку 30 июля в Перми. Сейчас ее везут домой, по словам отчима, она жива и здорова, но в подавленном состоянии и провела почти сутки без еды.

До этого мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 млн рублей и отдать курьеру. Пособницу мошенников удалось задержать, ею оказалась 21-летняя москвичка, которая оставила слитки в тайнике по указанию куратора.

Ранее студентка из Москвы слетала в Нижневартовск, чтобы отдать мошенникам почти миллион рублей.