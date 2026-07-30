Мужчина рассказал, что Apple Watch спасли ему жизнь

NDTV: в США мужчина рассказал, что часы Apple Watch спасли ему жизнь

Житель Цинциннати Мохаммад Ислам считает, что часы Apple Watch помогли спасти ему жизнь после внезапной потери сознания, пишет NDTV. Мужчина находился дома один и вышел на улицу, чтобы вынести мусор, когда неожиданно упал.

Сам момент падения Ислам практически не помнит. Очнувшись на земле, он попытался подняться, но не смог. Спустя некоторое время мужчина услышал приближающиеся сирены экстренных служб, хотя сам никому не звонил.

Как выяснилось, помощь вызвали его Apple Watch. Часы распознали серьезное падение и подали предупреждение. Поскольку владелец не отреагировал и оставался неподвижным, устройство автоматически связалось с экстренными службами.

Ислам рассказал, что знал о функции обнаружения падения, однако не подозревал, что в такой ситуации часы способны самостоятельно вызвать помощь.

Мужчину доставили в больницу, где врачи обнаружили тромбы в легких. Еще до происшествия Ислам чувствовал себя плохо: у него появилась одышка, проблемы с желудком и трудности при ходьбе, однако причину этих симптомов тогда не установили.

По словам медиков, быстрое прибытие помощи позволило своевременно начать лечение. Сам мужчина считает, что часы и оперативная работа парамедиков сыграли ключевую роль в его спасении.

Примечательно, что Apple Watch мужчине подарили дочери. После случившегося они были особенно рады тому, что подарок оказался полезен в момент, когда их отец находился один и не мог самостоятельно позвать на помощь.

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