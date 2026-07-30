Мужчина забил приятеля кирпичом на острове в Астрахани

В Астрахани мужчина поссорился с приятелем и забил его кирпичом

Пьяный астраханец поссорился с приятелем во время отдыха на острове и избил его кирпичом, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на остове Городской. Компания из пяти человек отдыхала в палатках и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя отдыхающими возникла ссора. 39-летний обвиняемый избил своего оппонента, а затем схватил кирпич и ударил его по голове.

Спасти 60-летнего мужчину не удалось. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. обстоятельства ссоры устанавливаются.

До этого житель Чувашии получил 11 лет колонии за расправу над приятелем. Мужчина несколько раз ударил хозяина дома ножом и добил лопатой, после чего устроил обыск в комнатах, собрал ценные вещи и сбежал на машине соседа.

Ранее пьяный россиянин забил племянника лопатой, топором и табуретом.