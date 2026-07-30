Женщина похитила и расправилась с пятилетним сыном подруги из мести

В ЮАР 40-летней женщине предъявлено обвинение в похищении и расправе над пятилетним сыном своей подруги. Об этом сообщает IOL.

Сибонгиле Нгвадла была уверена, что подруга втянула ее в азартные игры, а когда та оказалась в долгах, бросила на произвол судьбы. В августе 2025 года женщина похитила пятилетнего мальчика и отвезла его к своей родственнице.

С одноразового телефона она потребовала у матери крупный выкуп через электронный кошелек. Когда полиция и соседи начали поиски, обвиняемая испугалась и решила избавиться от ребенка, она отвезла мальчика в другой район города и бросила его в реку.

Спасти пострадавшего не удалось. В суде она принесла извинения семье подруги и заявила, что раскаивается. Мать мальчика отвергла ее обвинения и рассказала, что соседка сама постоянно просила у нее телефон того, чтобы делать ставки.

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