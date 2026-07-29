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Общество

Самый загадочный убийца США заявил о своей невиновности и потребовал новый суд

NYT: осужденный за массовое убийство в США Кобергер потребовал судить его заново
txking/Shutterstock/FOTODOM

Осужденный за убийство четырех студентов Брайан Кобергер, которого американские СМИ называют одним из самых загадочных убийц США, обвинил адвокатов в провале его защиты и заявил о намерении добиваться нового суда. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times, которое дал из тюремной камеры.

По словам осужденного, в суды штата Айдахо было направлено прошение о пересмотре дела. Кобергер утверждает, что согласился на признание вины из-за ложных обещаний и недостоверной информации, которую ему предоставили.

«Моя подлинная невиновность — это моя правда, и признание вины, основанное на лживых обещаниях и откровенной дезинформации, должно быть отозвано», — сказал Кобергер.

NYT отмечает, что он впервые публично признал свою причастность к четырем убийствам во время судебного заседания, на котором согласился на сделку с обвинением в прошлом году.

В офисе одного из адвокатов Кобергера отказались от комментариев по поводу заявлений своего подзащитного.

Генпрокурор Айдахо Рауль Лабрадор подчеркнул, что его ведомство готово сделать все необходимое для того, чтобы справедливость была восстановлена в полном объеме.

Убийства четырех студентов Университета Айдахо — Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксаны Кернодл и Итана Чапина — были совершены в ноябре 2022 года и получили широкий резонанс в США. Кобергера обвинили в том, что он проник в дом, где жили жертвы, и зарезал их.

Приговор по делу был вынесен 23 июля 2025 года на заседании суда округа Ada в Бойсе — Кобергер получил несколько пожизненных сроков.

Ранее убийцу школьницы в Ленобласти обвинили в совращении девятилетней племянницы.

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