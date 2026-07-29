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Общество

В Госдуме призвали верифицировать сервисы знакомств в России

Депутат Свинцов: сервисы знакомств в России должны быть верифицированными
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией.

Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении.

29 июля стало известно, что основателя Telegram-канала Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

По данным ведомства, начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее айтишники оказались главными пользователями сервисов онлайн-знакомств в России.

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