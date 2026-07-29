Двое мужчин обстреляли и пытались задавить полицейского в Кузбассе

В Кузбассе будут судить двух приятелей, которые избили посетителя ресторана и напали на полицейских во время задержания. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

По данным ведомства двое злоумышленников напали на посетителя ресторана, один из них злоумышленников накинул на шею потерпевшего цепь от сумки и попытался перекрыть доступ кислорода, второй в это время выхватил у пострадавшего сумку и несколько раз ударил мужчину по голове.

Личности нападавших установили, во время задержания, один из обвиняемых, находясь в автомобиле дважды выстрелил в полицейского и попытался его задавить. В отношении приятелей было возбуждено несколько уголовных дел, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Ленобласти мальчик ударил полицейского ножом по требованию мошенников.

Ранее мужчина выбил зубы инвалиду, поджег машины, напал на полицейского из-за жены.