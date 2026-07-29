Красноярская пенсионерка отправила мошенникам накопления в банке с вареньем

В Красноярском крае пенсионерка отправила мошенникам почти полмиллиона в банке с вареньем. Об этом сообщает УМВД региона.

84-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками следственного отдела, и сообщили, что ее сестра связалась с мошенниками. Чтобы доказать невиновность родственницы, женщине нужно было срочно отправить 450 тысяч рублей в Новосибирск. Она вложила накопления в банку с вареньем и передала через транспортную компанию.

Позже пенсионерка узнала, что сестра ни в какие сомнительные истории не попадала, и обратилась в полицию. Оперативники установили личность пособника аферистов, ранее судимого 24-летнего мужчину, который не успел передать деньги мошенникам и хранил их дома. Его доставили в Назарово и поместили в СИЗО, деньги вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

До этого в Подмосковье подросток отдал мошенникам 75 млн рублей из родительского сейфа

Ранее топ-менеджер из Воронежской области отдала мошенникам 15 млн рублей.