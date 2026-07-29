Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге подросток сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в заброшке

«Фонтанка»: в Петербурге подросток пытался сделать селфи и попал в реанимацию
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Врачи петербургской детской больницы имени Раухфуса спасают 15-летнего школьника. Который упал с высоты на заброшенном заводе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одном из заброшенных корпусов завода «Красный треугольник». Бригада скорой помощи обнаружила школьника лежащим на земле рядом с одним из зданий. Его экстренно доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

Выяснилось, что юноша пытался сделать селфи в заброшенном корпусе, но не удержался и упал с высоты. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

До этого российский студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне. На уровне второго этажа самодельная веревка оборвалась — один из юношей рухнул на землю и попал в травматологическое отделение.

Ранее в Москве 16-летний подросток выпал из окна после употребления галлюциногенов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!