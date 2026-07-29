В Петербурге подросток сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в заброшке

«Фонтанка»: в Петербурге подросток пытался сделать селфи и попал в реанимацию

Врачи петербургской детской больницы имени Раухфуса спасают 15-летнего школьника. Который упал с высоты на заброшенном заводе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одном из заброшенных корпусов завода «Красный треугольник». Бригада скорой помощи обнаружила школьника лежащим на земле рядом с одним из зданий. Его экстренно доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

Выяснилось, что юноша пытался сделать селфи в заброшенном корпусе, но не удержался и упал с высоты. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

До этого российский студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне. На уровне второго этажа самодельная веревка оборвалась — один из юношей рухнул на землю и попал в травматологическое отделение.

Ранее в Москве 16-летний подросток выпал из окна после употребления галлюциногенов.