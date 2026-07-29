Под Выборгом отчим напал на пасынков и забаррикадировался на чердаке с винтовкой

В Ленобласти мужчина напал на пасынков и спрятался на чердаке с винтовкой

В Выборгском районе Ленинградской сотрудники Росгвардии 56-летнего мужчину, напавшего на своих пасынков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 26 июля около двух часов ночи в СНТ «Лебяжье». Пьяный мужчина в ходе ссоры ударил старшего пасынка кулаком по лицу, а младшего обухом топора по спине.

После этого он разбил топором заднее стекло автомобиля, повредил крышку багажника и задний бампер, а затем облил бензином машину и часть жилого дома, но устроить поджог не смог. Тогда дебошир забаррикадировался на чердаке с пневматической винтовкой. На место прибыли два наряда Росгвардии и сотрудники патрульно-постовой службы. После переговоров, мужчина добровольно сдался полиции.

До этого в Петербурге пьяный мужчина устроил погром в здании прокуратуры.

Ранее в Новокузнецке мужчина попал под арест за уличную стрельбу.