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Общество

Во Владивостоке пенсионер закрыл собой внука от роя ос и попал в реанимацию

В Приморье пенсионер спас внука от роя ос
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке врачи спасли пенсионера, который закрыл собой внука от роя ос в лесу и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав Приморья.

64-летний мужчина гулял в лесу с восьмилетним внуком, когда они потревожили осиное гнездо. Дедушка отвлек рой на себя, позволив ребенку добежать до машины. Насекомые искусали пожилого мужчину, он едва дошел до авто и потерял сознание.

Скорая доставила его в реанимацию Владивостокской клинической больницы № 2 в состоянии анафилактического шока с критически низким давлением. Врачи провели экстренную интенсивную терапию и стабилизировали состояние. После пациента перевели из реанимации в профильное отделение, он продолжает курс лечения. Врачи напоминают, если человека одновременно ужалили несколько ос, риск тяжелой аллергической реакции значительно возрастает. Особенно опасны укусы в голову, лицо и шею.

До этого в московском детском саду на воспитанников напали пчелы.

Ранее женщина натравила рой пчел на полицию, чтобы защитить друга от выселения.

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