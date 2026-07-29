В Госдуме прокомментировали возможность восстановления работы Telegram

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в ГД не обсуждают возвращения Telegram к полноценной работе в России.

«Нет, [разблокировку Telegram] не обсуждают <...> Госдума вчера завершила работу <...> То есть вчера было последнее заседание, комитеты не работают, поэтому официального обсуждения никакого нет», — сказал Ющенко.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, однако активности со стороны мессенджера нет.

17 июля зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов призвал разблокировать Telegram и искать «точки соприкосновения» с основателем мессенджера Павлом Дуровым. Он отметил, что жители приграничных территорий особенно остро реагируют на сложившуюся ситуацию. Обухов напомнил, что депутаты от КПРФ направляли главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение с просьбой оценить эффективность мер по блокировке иностранных мессенджеров, указывая на проблемы с push-уведомлениями о ракетной опасности в приграничных районах после «замены» Telegram на «Макс».

Ранее в Госдуме обвинили Google и Apple в беспрецедентном давлении на Россию.