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Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали, какое количество выпитого кваса приводит к опьянению

Диетолог Подчиненова: два-три литра кваса могут вызвать опьянение
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Употребление двух-трех литров кваса может привести к алкогольному опьянению. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

Диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Дарья Подчиненова отметила, что два-три выпитых в течение часа литра кваса равнозначны бутылке некрепкого пива. Поскольку для вывода из организма такого количества алкоголя требуется от 4 до 8 часов лучше не садиться за руль автомобиля. Если же речь идет лишь о стакане кваса, то управлять транспортом можно уже через 10-15 минут. Но при этом следует прополоскать рот водой, поскольку высокочувствительные алкотестеры все еще могут обнаружить остаточные пары в выдыхаемом воздухе

Профессор кафедры анатомии, руководитель НИИ здоровья и безопасности Михаил Суботялов пояснил, что более выраженное опьянение наступит после употребления шести литров кваса, что чисто физиологически довольно сложно сделать. При этом от домашнего и бочкового кваса можно опьянеть, выпив значительно меньший объем. В них процесс брожения проходит прямо в емкости, особенно в тепле, что повышает крепость напитка до 2-2,5% и даже до 4-5%.

6 апреля юрист Максим Поляков сообщил, что если водитель превысит допустимую норму алкоголя из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет, это будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание.

Ранее россиянам объяснили, безопасен ли квас из уличных бочек.

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