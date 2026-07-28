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Общество

Женщина подала в суд после того, как ее сбил робот-доставщик

В США женщина судится с компанией, чей робот-доставщик сбил ее на улице
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Аризоны Труди Перес подала в суд на компанию Starship Technologies, утверждая, что получила серьезные травмы после столкновения с роботом для доставки еды, пишет New York Post.

Инцидент произошел на парковке Университета штата Аризона, где 73-летняя Перес работала парковщиком. По ее словам, небольшой робот-доставщик сначала двигался перед ней, но затем неожиданно развернулся и врезался в женщину, сбив ее с ног.

В иске утверждается, что после падения Перес робот снова начал двигаться в ее сторону, когда она уже лежала на асфальте. На место происшествия вызвали полицию. В отчете отмечалось, что женщина «выглядела травмированной», а на ее левой руке был порез длиной около 10 сантиметров.

Позднее Перес заявила, что последствия оказались значительно серьезнее. Ее представители утверждают, что женщина получила в том числе перелом позвоночника, а некоторые последствия травм останутся с ней на всю жизнь.

Теперь Перес требует привлечь Starship Technologies к ответственности. Рассмотрение дела с участием присяжных запланировано на начало следующего 2026 года.

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