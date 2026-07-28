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Общество

В Петербурге школьница забрала у пенсионерки 5,5 млн рублей по инструкции мошенников

В Петербурге задержали школьницу, забравшую у пенсионерки 5,5 млн рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 16-летня школьница по заданию мошенников оставила пенсионерку без денег. Об этом сообщает 47.news.

Неизвестные связались с 72-летней петербурженкой в начале июля и убедили ее «задекларировать» накопления. Пенсионерка собрала сбережения и передала курьеру 5, млн рублей, полторы тысячи долларов и 170 евро.

Пособницей аферистов оказалась 16-летняя школьница, несовершеннолетнюю задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер лишился более 13 млн рублей из-за аферистов. Мужчина поверил преступникам, собрал личные накопления и передал их неизвестной женщине у дома по паролю «солнечный день».

Ранее мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей.

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