В Петербурге школьница забрала у пенсионерки 5,5 млн рублей по инструкции мошенников

В Петербурге задержали школьницу, забравшую у пенсионерки 5,5 млн рублей

В Петербурге 16-летня школьница по заданию мошенников оставила пенсионерку без денег. Об этом сообщает 47.news.

Неизвестные связались с 72-летней петербурженкой в начале июля и убедили ее «задекларировать» накопления. Пенсионерка собрала сбережения и передала курьеру 5, млн рублей, полторы тысячи долларов и 170 евро.

Пособницей аферистов оказалась 16-летняя школьница, несовершеннолетнюю задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер лишился более 13 млн рублей из-за аферистов. Мужчина поверил преступникам, собрал личные накопления и передал их неизвестной женщине у дома по паролю «солнечный день».

Ранее мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей.