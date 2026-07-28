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Общество

Участника программы «Время героев» назначили в Агентство стратегических инициатив

Участник «Времени героев» будет развивать проекты молодежных инициатив
Время Героев

Кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Дениса Степанова назначили на должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив, сообщает пресс-служба программы.

По словам Степанова, очень важно поддерживать молодежь.

«Программа «Время героев» учит нас главному: служение стране – это прежде всего работа с людьми и для людей. Сегодня в АСИ наша команда помогает молодому поколению раскрыть себя и найти свой профессиональный путь с опорой на традиционные ценности», — сказал он.

Также Степанов поблагодарил команду АСИ и ее руководителя Светлану Чупшеву за оказанное доверие.

Как рассказала Светлана Чупшева, выпускники программы «Время героев», работающие в АСИ, уже доказали, что умеют вести людей за собой.

«Уверена, что и это новое назначение, безусловно, обогатит и усилит кадровый состав Агентства. Участники СВО обладают уникальными качествами: ответственностью, умением принимать решения в сложных ситуациях и способностью быть настоящим примером для подражания», — сказала она.

Денис Степанов стал участником первого потока программы «Время героев» в 2024 году.

Напомним, ранее более 110 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и другие.

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