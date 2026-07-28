Участника программы «Время героев» назначили в Агентство стратегических инициатив

Кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Дениса Степанова назначили на должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив, сообщает пресс-служба программы.

По словам Степанова, очень важно поддерживать молодежь.

«Программа «Время героев» учит нас главному: служение стране – это прежде всего работа с людьми и для людей. Сегодня в АСИ наша команда помогает молодому поколению раскрыть себя и найти свой профессиональный путь с опорой на традиционные ценности», — сказал он.

Также Степанов поблагодарил команду АСИ и ее руководителя Светлану Чупшеву за оказанное доверие.

Как рассказала Светлана Чупшева, выпускники программы «Время героев», работающие в АСИ, уже доказали, что умеют вести людей за собой.

«Уверена, что и это новое назначение, безусловно, обогатит и усилит кадровый состав Агентства. Участники СВО обладают уникальными качествами: ответственностью, умением принимать решения в сложных ситуациях и способностью быть настоящим примером для подражания», — сказала она.

Денис Степанов стал участником первого потока программы «Время героев» в 2024 году.

Напомним, ранее более 110 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и другие.