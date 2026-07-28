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Общество

Петербуржец пытался отравить газом бывшую жену

78.ru: в Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в попытке отравления
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Жительница Петербурга обвинила бывшего мужа в попытке отравления, мужчина закрыл все окна в квартире, открыл газ и ушел, пока женщина спала. Об этом сообщает 78.ru.

Петербурженка жила в одной квартире с бывшим мужем и тремя детьми, после развода женщина не стала переезжать. Экс-возлюбленный несколько раз просил ее продать долю в квартире, но получал отказ. После очередной ссоры, пока бывшая жена спала, мужчина закрыл все окна в квартире, открыл газовую конфорку и ушел, закрыв дверь в спальню.

Женщина проснулась только от резкого запаха газа, вызвала полицию и скорую помощь. В отделе полиции петербурженке стало плохо, ее пришлось госпитализировать. Пострадавшая намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего супруга.

До этого в Великобритании женщина помогла наркобарону расправиться с бывшим мужем и облить его кислотой.

Ранее женщина из ревности пыталась отравить подругу и подмешала ей ртуть в напиток.

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