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Общество

В аэропорту Петербурга отменили ограничения на обслуживание рейсов

Росавиация: аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 9:17 мск.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что решение о введении ограничений на работу Пулково было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Также в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений, введенных на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда. Рестрикции действовали с 7:42 до 9:18 мск. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Храброво.

Ограничения на работу аэропортов вводят по разным причинам, в том числе из-за атак дронов. Утром 28 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале написал, что в регионе была объявлена беспилотная опасность. В воздушном пространстве субъекта сбили три украинских дрона, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Пулково задержали полсотни рейсов на фоне атаки беспилотников.

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